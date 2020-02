Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen

Hemer (ots)

Im Baukeloh Am Samstag, 15.02.2020, in der Zeit von 12 Uhr - 14 Uhr, öffneten unbekannte Diebe einen abgeparkten grauen Kia Sportage und nahmen das im Fahrzeug befindliche Portemonnaie an sich. Die Polizei warnt erneut: Lassen Sie keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize!

