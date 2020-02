POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Iserlohn (ots)

Einbrecher scheitern an Wohnungstür Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 07:30 Uhr - 12:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Schleddenhofer Weg. Hier versuchten die Täter durch Hebeln eine Wohnungstür zu öffnen. Dieser Versuch schlug fehl.

Einbrecher im Baubetriebshof In der Nacht zum heutigen Mittwoch suchten unbekannte Einbrecher die städtischen Betriebe an der Corunna Straße heim. Die Täter durchsuchten die Fahrzeughallen und nahmen diverse hochwertige Baumaschinen/Werkzeuge mit. Die Einbrecher beschädigten den rückwärtigen Bauzaun und mehrere Fenster und Türen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Sportplatzes zum Duloh nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

