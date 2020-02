Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Körperverletzung angezeigt

Menden (ots)

Dreiste Einbrecher Am Salzweg hebeln am gestrigen Nachmittag gegen 15 Uhr zwei unbekannte Täter an einem Fenster eines dortigen Einfamilienhauses. Bei Erkennen einer Zeugin flüchten die beiden Männer in Richtung Lendringser Hauptstraße. Es entstand Sachschaden. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, mittleres Alter, ca. 175cm groß, längere dunkle schwarze Haare (Bob), dunkler Parka, Jeans, karierter Schal 2. Person: Männlich, mittleres Alter, ca. 185cm groß, dunkle schwarze Haare, dunkler Parka, Jeans

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte am letzten Wochenende(16.02.-18.02.) am Heimkerweg in zwei dortige Häuser ein. Der/die Täter hatten es auf Schmuck abgesehen, nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht und Behältnisse durchwühlt hatten. Sie hinterließen Sachschaden.

In der Nacht vom 17.02. zum 18.02. scheiterten die Einbrecher an den Sicherungsvorkehrungen eines Huses an der Odenwaldstraße. Das Wohnzimmerfenster hielt dem Ansinnen der Einbrecher stand und es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Melden Sie verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen in ihrem Wohnumfeld umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Körperverletzung angezeigt Bei einem Fußball Hallenturnier am 15.02.2020, gegen 20 Uhr, kam es zu einer Anzeigenaufnahme in der Sporthalle des Hönne Berufskollegs. Hier soll ein 45 jähriger Hemeraner einem 20 jährigen Dortmunder eine "Kopfnuss" gegeben haben. Die Ermittlungen und Zeugenvernehmungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell