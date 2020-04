Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeuge bei Autoverleihfirma beschädigt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, wusch ein Angestellter (34) einer Autoverleihfirma in der Elberfelderstraße gegen 06:30 Uhr mehrere Fahrzeuge auf dem Hof. Anschließend verließ er den Parkplatz für andere Tätigkeiten. Als er gegen 10:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er tiefe Lackkratzer an fünf Fahrzeugen. Unbekannte hatten während seiner Abwesenheit einen Mercedes, einen Skoda, einen Audi und zwei VW beschädigt. Offenbar drückten und zogen die Täter einen spitzen Gegenstand in den Lack. Der Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Die Kripo bittet um Hinweise. Verdächtige Feststellungen zur Tatzeit können unter 02331 986 2066 gemeldet werden.

