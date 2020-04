Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfund im geparkten Auto - Zwei Anzeigen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:15 Uhr einen geparkten Mini in der Straße Im Mühlenwert. In dem Fahrzeug saßen drei Personen, was den Beamten zu dieser Zeit seltsam erschien. Während der Überprüfung nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr. Zunächst behaupteten die Insassen (18, 18, 19), dass niemand Betäubungsmittel mit sich führe. Auch gefahren habe das Auto niemand. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines Rucksacks des 19-Jährigen fanden die Polizisten jedoch Cannabis in einer Zigarettenpackung. Die Fahrt mit dem PKW wurde untersagt. Die Beamten legten eine Anzeige aufgrund des Betäubungsmittelverstoßes vor. Die drei Heranwachsenden müssen auch mit weiteren Anzeigen rechnen, da sie gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben.

