POL-HA: Geldbörse gestohlen - Bargeld abgehoben: Polizei sucht Täter

Hagen (ots)

Zwischen dem 21.06.2019 und dem 22.06.2019 stahl eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer Frau. In der Börse befanden sich Bargeld und eine EC-Karte ihres 85-jährigen Vaters. Am 24.06.2019 holte eine männliche Person an einem Geldautomaten an der Dahler Straße 1.000 Euro von dem Konto des Seniors ab. Nun liegt ein richterlicher Beschluss vor, der erlaubt, die Bilder aus dem Videoüberwachungssystem des Geldinstitutes zu veröffentlichen. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Täter? Hinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

Den Link mit den Bildern finden Sie hier:

https://url.nrw/4Sp

