Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Diebstahl aus LKW

Zwischen Sonntag, 30. August 2020, 22.00 Uhr, und Montag, 31. August 2020, 05.30 Uhr, kam es in der Straße Sandker Weg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Ladefläche eines orangenen Mercedes 308 DCI und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Bösel- Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 31. August 2020, gegen 14.36 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Sedelsberg in der Thüler Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war und auch keine gültige Versicherung für das Kleinkraftrad bestand. Ferner war der Fahrer nicht im Besitz einer Prüfbescheinigung. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 31. August 2020, zwischen 20.00 Uhr und 20.10 Uhr, kam es in der Barßeler Straße (L832) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 22-jährige Fahrerin aus Saterland befuhr mit ihrem grauen VW Polo die Barßeler Straße in Richtung B401. Kurz vor Kampe im Bereich einer Linkskurve geriet ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Transporter auf die auf Fahrspur der 22-Jährigen, sodass diese versuchte auszuweichen. Hierbei kam die 22-Jährige mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Am Verkehrsschild sowie am PKW entstanden Sachschäden. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2800 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

