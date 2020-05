Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Auffahrunfall auf der Hattinger Straße

Schwelm (ots)

Am Montagnachmittag fuhren ein 23 und ein 25-jähriger in ihren Pkw hintereinander auf der Hattinger Straße in Richtung Sprockhövel. Als der 25-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, schaffte es sein 23-jähriger Hintermann nicht mehr sein Fahrzeug rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

