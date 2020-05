Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Hattingen (ots)

Am Montag, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Dahlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte. Eine 49-Jährige wollte an der Dahlhauser Straße in Richtung Bochum-Linden auf ihr Fahrrad steigen, als sie kurz nach dem Aufsteigen mit dem Rad kippte und stürzte. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

