Polizei Dortmund

POL-DO: Nach ersten tödlichen Motorradunfällen: Polizei bittet Biker um Vorsicht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0408

Bei zwei Verkehrsunfällen in nur drei Tagen sind im April 2020 zwei 19 und 29 Jahre alte Motorradfahrer im Hochsauerlandkreis und in Siegen gestorben. Dazu kommen im Raum Südwestfalen mehrere schwere Unfälle mit Verletzten.

Die Dortmunder Polizei nimmt diese Unfälle zum Anlass, Motorradfahrerinnen und -fahrer kurz nach dem Saisonstart im März erneut auf die Unfallrisiken vor allem bei hohem Tempo in Kurven hinzuweisen.

Biker aus Dortmund und anderen Ruhrgebietsstädten nutzen die umliegenden Landkreise bei schönem Wetter immer wieder für Ausflüge. Die Polizeibehörden beobachteten dabei u.a. am Osterwochenende nicht nur waghalsige Fahrten bei hohem Tempo, sondern an den Bikertreffs auch dicht an dicht stehende Personengruppen. Vor allem die Seen und Talsperren sind beliebte Ziele.

Das Gebot der Stunde lautet: Abstand halten. Nicht nur auf zwei Rädern, sondern auch zu Fuß am Ziel. Die Polizei weiß, was das Motorradfahren ausmacht. Sie kennt aber auch die Risiken. Unsere Bitte an alle Biker:

- Zeigen Sie Respekt vor Tempo generell und vor allem in Kurven, denn dort ist eine riskante Fahrweise besonders gefährlich.

- Vorsicht gilt gerade jetzt nach kurz dem Saisonstart: Nach der langen Winterpause reicht eine Tour nicht aus, um ausreichend Erfahrung gesammelt zu haben.

- Autofahrer müssen innerstädtisch und auf den Landstraßen jederzeit mit Motorrädern rechnen - bitte achten Sie darauf.

- Motorradfahrer, die eine Tour unternehmen und am Zwischenziel eine Pause einlegen, sind verpflichtet, ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie sicher ans Ziel kommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132 1023

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell