FW-MK: Gülletransporter fährt in Wohnhaus

Gestern Abend befuhr ein 25-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die Hennener Straße in Richtung Iserlohn. Kurz vor dem Ortsausgang Hennen geriet das Fahrzeug, das mehrere Kubikmeter Gülle geladen hatte, nach rechts von der Straße ab und prallte in ein Wohnhaus. Die ersten Anrufer, die den Unfall über den Notruf 112 meldeten, berichteten, dass der Sattelzugfahrer eingeklemmt sei. Um 20:33 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Iserlohn mit dem Rüstzug und die Löschgruppen Hennen und Drüpplingsen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer schon aus seiner Kabine befreit und wurde umgehend vom Rettungsdienst notärztlich versorgt. Er trug nur leichte Verletzungen davon und wurde im Anschluss der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hagen transportiert. Die Bewohner des Wohnhauses hatten sich unverletzt ins Freie retten können. Durch den Aufprall entstand an der Giebelseite ein beträchtlicher Schaden. Zur Begutachtung und Einschätzung wurde ein Statiker angefordert, der Teile des Hauses für unbewohnbar erklärte. Die betroffenen Personen kamen für die Nacht anderweitig unter. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gasleitung beschädigt worden war, führte die Feuerwehr Messungen mit einem Messgerät durch. Das Ergebnis der Messungen war negativ. Zur Sicherung des einsturzgefährdeten Wohnhauses wurde das Technische Hilfswerk (THW) nachgefordert. Die Helfer des THWs stützen die Giebelseite ab. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des verunfallten Tanksattelzuges und wurde dabei von der Feuerwehr unterstützt. Der Einsatz der Feuerwehr Iserlohn, die mit rund 35 Kräften vor Ort war, dauerte bis 2:00 Uhr in der Nacht an. Gülle oder sonstige Flüssigkeiten liefen glücklicherweise aus dem LKW nicht aus. Zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

