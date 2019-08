Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.08.2019 auf Samstag, 10.08.2019 kam es gegen 23:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen zunächst aufgrund einer Ruhestörung zu einem Streitgespräch zwischen einem 30-Jährigem und seinem 26-jährigem Nachbarn. Der Streit im Treppenhaus gipfelte in einer wechselseitigen Körperverletzung. Beide Kontrahenten zogen sich oberflächliche Gesichtsverletzungen zu. Der 26-Jährige ging daraufhin in seine Wohnung zurück, holte ein Küchenmesser und drohte seinem Nachbar, welcher sich zwischenzeitlich in eine Wohnung geflüchtet hatte, damit ihn umzubringen. Der 26-Jährige wurde vor Ort festgenommen und bis zum Folgetag in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell