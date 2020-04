Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Pkw-Aufbruch - Tatverdächtiger randaliert im Gewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0407

Nach seiner Festnahme hat ein Mann am Donnerstagabend (16. April) im Polizeigewahrsam randaliert. Vorangegangen war ein Pkw-Aufbruch in Dortmund-Mengede.

Zeugen hatten sich gegen 21.20 Uhr bei der Polizei gemeldet. Am Amtshaus hatten sie zunächst einen Mann dabei beobachtet, wie er einen Blumentopf beschädigte. Anschließend nahm ein Zeuge ein Klirren war und bemerkte den Mann sodann auf dem angrenzenden Parkplatz in einem Auto sitzend, dessen Beifahrerscheibe eingeschlagen war.

Die Zeugen konnten den offenbar alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Den Beamten gegenüber verhielt sich der 28-jährige Lüner zunächst auch kooperativ, bestritt aber, die Scheibe des Autos eingeschlagen zu haben. Auch am Transport zur nächstgelegenen Wache, um seine Identität zu klären, hatte er nichts auszusetzen. Als er dann jedoch zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, schlug die Stimmung um.

Bereits in den Wachräumlichkeiten und auf dem Weg zum Gewahrsam wurde der Lüner immer aggressiver, schrie die Beamten an und versuchte sie anzugreifen. Im Gewahrsam selbst beruhigte er sich keinesfalls. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten ihn dort in eine Zelle. In dieser randalierte er weiter, beschädigte Teile des Inventars. Er musste schließlich zusätzlich innerhalb der Zelle fixiert werden.

Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

