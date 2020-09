Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Trickdiebstahl

Am Montag, 31. August 2020, gegen 14.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Kapitelplatz zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Täter bat eine 75-jährige Frau aus Vechta, welche in einem PKW saß, durch das geöffnete Fenster einen Geldbetrag zu wechseln. Als diese ihre Geldbörse öffnete, entwendete der Täter in einem günstigen Moment das Scheingeld aus der Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Feststellung des Täters. Der Täter wurde beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 185cm groß, schlank und kurze dunkle Haare. Der Täter soll eine dunkle Hose und ein weißes Hemd getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Dinklage- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 28. August 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 31. August 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Straße Klinghamer Weg bei einem dortigen Kindergarten zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter besprühten das Mauerwerk eines Lagergebäudes mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 31. August 2020, gegen 14.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Buchenstraße. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Visbek- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 31. August 2020, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Straße Norddöllen (K253) zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Visbek beabsichtigte von einer Hofeinfahrt auf die Straße Norddöllen zu fahren. Hierbei übersah diese den von rechts kommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

