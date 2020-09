Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Sicher zur Schule"

Germersheim/Lustadt (ots)

An Grundschulen in Germersheim und Lustadt überwachte die Polizei und das Ordnungsamt am Freitagmorgen den Schulweg. Erfreulicherweise stellten die kontrollierenden Beamten keine Verstöße fest, jedoch sei das Anliefer- und Parkverhalten der "Elterntaxis" verbesserungswürdig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell