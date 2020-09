Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kiosk

Germersheim-Sondernheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Kiosk am Sondernheimer Baggersee ein. Personen, die verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

