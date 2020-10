Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201006-3: Autoaufbrecher lösten Alarm aus - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Ehepaar (27/28) traf auf dem Heimweg auf zwei Autoaufbrecher, die sich am abgestellten Wagen eines 33-jährigen Brühlers zu schaffen machten.

Das Ehepaar bemerkte am Montagabend (05. Oktober) gegen 20:00 Uhr auf der Pingsdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 85 zwei dunkel gekleidete, circa 170 Zentimeter große Männer. Sie machten sich an einem auf dem Parkplatz abgestellten Audi A5 Coupé, bei dem das Seitenfenster einen Spalt weit aufstand, zu schaffen. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus und liefen über das Grundstück der Hausnummer 85 davon.

Eintreffenden Polizeibeamten teilte der Geschädigte mit, dass er beim Abstellen des Wagens die Seitenscheibe einen Spalt weit aufstehen ließ. Zu vermuten ist daher, dass die beiden Täter diese Gelegenheit nutzten, in das Fahrzeuginnere griffen und dabei einen Innenraumalarm auslösten.

Die Polizei rät in den Fällen, in denen ein Fahrzeug abgestellt wird, es vor unbefugtem Zugriff zu schützen und auch Wertgegenstände nicht (offen sichtbar) im Wageninneren zu belassen. (bm)

