Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Diebstahl Roller - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 26.08.2020 auf Donnerstag, 27.08.2020, wurde in Korbach im Lärchenweg ein dunkelblau/schwarzer Roller der Marke Honda entwendet. Der Besitzer stellte seinen Roller ordnungsgemäß verschlossen am Mittwochabend um 17 Uhr vor seiner Garage ab. Als er am nächsten Morgen um 05:30 Uhr wieder damit zur Arbeit fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen ULL 051 angebracht Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

