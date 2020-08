Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Einbruch in Gebäude einer Religionsgemeinschaft - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 21.08.2020, 11:00 Uhr bis Sonntag, 23.08.2020, 17:00 Uhr, wurde in Bad Wildungen in der Straße Zum Wolfhagen in das Gebäude einer Religionsgemeinschaft eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang zum Gebäude. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen mehrere Schränke auf. Entwendet haben die Täter nichts. Sie richteten aber einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

