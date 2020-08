Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Reifen an Lkw zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 16.08.2020 auf Montag, 17.08.2020 wurden in Bad Arolsen in der Kaulbachstraße an einem Lkw der Marke MAN mit Münchner Kennzeichen durch einen unbekannten Täter drei Reifen mit einem Messer oder spitzen Gegenstand zerstochen. Der Fahrzeugführer hatte den Lkw um 20:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Als er sein Fahrzeug um 03:00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er die Beschädigungen fest. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

