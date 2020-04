PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 30.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Renault kollidiert mit zwei Lkw, Friedrichsdorf, Köppern, Friedberger Straße / L3041, 29.04.2020, gg. 15.05 Uhr

(pa)Ein Totalschaden entstand am Mittwochnachmittag an einem Renault Kangoo durch einen Verkehrsunfall bei Friedrichsdorf Köppern. Der 18 Jahre alte Fahrer des Renault passierte gegen 15.05 Uhr aus Richtung A5 kommend die Kreuzung der L3041 mit der Friedberger Straße in Fahrtrichtung B456. Zeitgleich bog ein aus Richtung Köppern kommender 78-jährger Lkw-Fahrer nach links auf die L3041 ab und nahm dem 18-Jährigen dabei die Vorfahrt. Der Renault kollidierte mit dem Lkw und wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren Lkw geschleudert, der auf dem Abbiegestreifen der L3041 in Richtung Köppern stand. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. An den beiden Lkw entstanden lediglich geringe Schäden.

2. Pkw streift Lkw - Autofahrer verletzt, Oberursel, Homburger Landstraße, 29.04.2020, gg. 15.20 Uhr

(pa)Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Oberursel musste ein 18-jähriger VW-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr mit seinem Kleinwagen gegen 15.20 Uhr die Homburger Landstraße stadtauswärts auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Kurz vor dem Ortsausgang beschleunigte der 18-Jährige, um vor einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw nach rechts einzuscheren. Beim Einscheren hielt der VW-Fahrer jedoch keinen ausreichenden Abstand zu dem Lkw, sodass sein Lupo dessen Front touchierte. Dabei verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Der Volkswagen prallte mit der Front gegen die linke Leitplanke, drehte sich und kam neben dem Lkw stark beschädigt zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen leicht verletzt in eine Klinik. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

3. Kirdorfer Fahne gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Bachstraße, 29.04.2020, 17.00 Uhr bis 30.04.2020, 09.00 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf stahlen Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag eine Fahne von einem Fahnenmast. Einer von drei in der Bachstraße befindlichen Fahnenmasten wurde hierzu von den Tätern beschädigt. Diese öffneten zwischen dem späten Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam das Schloss des Mastes. Dadurch konnten sie die gehisste Fahne herablassen und entwenden. Die gestohlene Fahne, deren Wert sich auf etwa 60 Euro beläuft, zeigt das Wappen von Kirdorf. Durch das Aufbrechen des Schlosses entstand an dem Fahnenmast ein Sachschaden von circa 200. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer (06172) 120 - 0.

4. Schmierereien an Jugendzentrum, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Am Sportfeld, 21.04.2020, 15.00 Uhr bis 29.04.2020, 13.15 Uhr

(pa)Am Jugendzentrum in Kronberg Oberhöchstadt kam es zu einem Fall von Vandalismus durch Farbschmierereien. Unbekannte besprühten unter anderem mehrere Rollläden und eine Tischtennisplatte mit bunter Farbe. Die Tat, die am Mittwochmittag festgestellt wurde, muss sich in der Zeit seit vergangener Woche Dienstag zugetragen haben. Der Schaden beläuft sich wohl auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeistation Königstein ermittelt und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden auch einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Folgen hat dies auf die Höhe der Geldbußen und es wird bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen nun innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Schmitten Dorfweil, Brombacher Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

6. Der Einstellungstest bei der Polizei Hessen - Wir zeigen wie es geht

(fm)Während den Kontaktauflagen in der Corona-Zeit berät das Polizeipräsidium Westhessen Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst auf neuartigen Wegen. Hierzu wird ab Montag jeden Tag ein Erklärvideo zum Thema Bewerbung und Einstellungstest auf Instagram veröffentlicht. Das sechsköpfige Team der Einstellungsberatung bietet Interessierten normalerweise vielfältige Möglichkeiten, sich auf Veranstaltungen und Messen sowie in Schulen und persönlichen Beratungsgesprächen über die Karriere bei der Hessischen Polizei zu informieren. Trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen möchten die Einstellungsberater/innen über den vielseitigen Polizeiberuf informieren. Ab kommendem Montag werden mit Unterstützung des Social-Media-Teams auf dem Instagramprofil "polizeiwesthessen" Erklärvideos zu sehen sein. Unter dem Motto "Neulich auf der Wache" werden alle Stufen des Eignungsauswahlverfahrens in ca. dreiminütigen Clips mit plakativen und visuellen Mitteln, wie Grafiken, Bildern und Fotos erläutert. Bis einschließlich Samstag erwartet die Follower täglich ein neuer Aspekt des Einstellungstests. Zur individuellen Beratung und Vorbereitung sollten Bewerberinnen und Bewerber darüber hinaus vor ihrem Einstellungstest einen Termin bei der Einstellungsberatung wahrnehmen. Interessierte können bereits jetzt eine E-Mail an Einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de senden, um entweder einen Termin für ein Coaching oder eine Sammelberatung am Telefon zu vereinbaren oder sich in den Newsletter der Einstellungsberatung eintragen zu lassen.

