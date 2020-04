PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 29.04.2020

Bad Homburg v.d. Höhe

1. Einbruch gescheitert,

Kronberg im Taunus, Geschwister-Scholl-Straße,

24.04.2020, 14.00 Uhr bis 28.04.2020, 12.00 Uhr

(pa)Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachten Einbrecher in den vergangenen Tagen bei dem Versuch, in eine Bildungseinrichtung in Kronberg einzudringen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmittag in der Geschwister-Scholl-Straße. Die Täter versuchten, mehrere Türen des Gebäudes aufzuhebeln. Zwar gelang es Ihnen auf der rückwärtigen Seite, in einen Seminarraum einzudringen, eine verschlossene Innentür hielt dem Versuch, diese gewaltsam zu öffnen jedoch stand. Die Täter ergriffen daraufhin ohne Diebesgut die Flucht. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Schmierereien an Schule,

Neu-Anspach, Anspach, Wiesenau,

28.04.2020, 19.00 Uhr bis 29.04.2020, 06.30 Uhr

(pa)Von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Gelände einer Neu-Anspacher Schule zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Unbekannte besprühten im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Mittwochmorgen, 06.30 Uhr mehrere Stellen des in der Straße "Wiesenau" gelegenen Gebäudes mit Sprühfarbe. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

3. Alkoholisiert gegen Pkw gefahren,

Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße,

28.04.2020, gg. 23.55 Uhr

(pa)Die Fahrerin eines Range Rover verursachte in der Nacht zum Mittwoch in Königstein einen Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Kurz vor Mitternacht befuhr die 45 Jahre alte Frau die Falkensteiner Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Falkenstein. In Höhe des Gymnasiums kollidierte ihr Wagen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Beide Pkw wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Der Range Rover war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die 45-Jährige ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gefahren hatte. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,6 Promille. Dies hatte nicht nur eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und das Fertigen einer Strafanzeige zur Folge. Die Beamten stellten auch den Führerschein der 45-Jährigen sicher.

4. Volkswagen beschädigt - Zeugen gesucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schwarzer Weg, Ecke Rotlaufweg,

28.04.2020, 19.55 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend in Bad Homburg sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines VW T-Roc parkte seinen Wagen gegen 19.55 Uhr ordnungsgemäß im Schwarzen Weg, Ecke Rotlaufweg. Als er nach zwei Stunden zurück zu seinem Fahrzeug kam, war an dem Volkswagen eine frische Beschädigung im Bereich der Heckstoßstange vorhanden. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug in seiner Abwesenheit gegen den Wagen gefahren. Statt den Unfall zu melden und sich um die Regulierung des Schadens, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird, zu kümmern, war der oder die Verantwortliche einfach davongefahren. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

