Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Container mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, Freitag, 14.08.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 17.08.2020, 06:00 Uhr, wurden in Bad Wildungen in der Straße der Jugend Ecke Johanniterstraße ein Wohn- und ein Materialcontainer der dort arbeitenden Baufirma durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Der oder die Täter sprühten ein "Kronensymbol" und einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf. Ein Teil der Buchstaben wurde mit blauer Farbe ausgesprüht. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell