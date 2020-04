Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Graffitisprayer festgenommen; L1115/Gem. Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten; Altdorf: Flächenbrand

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Graffitisprayer festgenommen

Aufmerksame Zeugen beobachteten am späten Samstagabend, gegen 23:15 Uhr, wie zwei Personen mittels Sprühfarbe Schriftzeichen an einer Mauer einer Firma am südlichen Ortsrand von Tamm anbrachten und verständigten hierauf die Polizei. Durch die hinzugezogenen Streifen konnte ein Täter während seiner Flucht vom Tatort festgenommen werden, ein Weiterer konnte unerkannt entkommen. Der 18-jährige "Sprayer" muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Firmenmauer kann noch nicht beziffert werden.

L 1115 / Gemarkung Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstagnachmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 1115, zwischen der Forsthofkreuzung und Großbottwar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 52-jährige Fahrer eines BMW fuhr auf der Landesstraße in Richtung Großbottwar und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen, um dort zu wenden. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer, ebenfalls in einem BMW, fuhr hierbei aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug des 52-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der vorausfahrende BMW um 180 Grad gedreht und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Sowohl der 52 Jahre alte Fahrer, wie auch seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die medizinische Versorgung vor Ort war eine Rettungswagenbesatzung im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro. Der BMW des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Altdorf: Flächenbrand

Durch die Integrierte Leitstelle des Landkreises Böblingen wurde der Polizei am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ein Flächenbrand im Waldstück Rauher Hau, Gemarkung Altdorf, gemeldet. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache geriet eine Fläche in der Größe von etwa drei bis vier Fußballfelder in Brand. Hierbei brannten nach bisherigen Erkenntnissen Unterholz sowie trockene Gräser ab. Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwehren Altdorf und Böblingen mit insgesamt drei Fahrzeugen und 27 Wehrleuten im Einsatz. Wie es zu dem Ausbruch des Brandes kam ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten bislang keine Einschätzungen getroffen werden. Hinweise bezüglich des Brandes nimmt das Polizeirevier Böblingen, unter Tel. 07031 /132500, entgegen.

