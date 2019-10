Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fachbach - Kindergarteneinbrecher festgenommen

Fachbach (ots)

Am Freitag, den 25.10.19, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bad Ems zu einer körperlichen Auseinandersetzung ins Star-Hotel nach Fachbach beordert. Im Rahmen der dortigen Anzeigenaufnahme erkannten die Beamten eine Person wieder, welche als Tatverdächtiger für mehrere Einbrüche in Kindergärten in Nassau, Bad Ems, Dausenau, Fachbach, Diez und Flacht in Betracht kommt.

Im Rahmen der Ermittlungen zu drei der Einbrüche in Diez und Flacht, konnte durch die Polizeiinspektion Diez eine Videosequenz gewonnen und polizeiintern verbreitet werden, die den Tatverdächtigen für die Einbrüche zeigt. Anhand dieses Videos erkannte ein Beamter der Polizei Bad Ems nun einen der in Fachbach beteiligten Personen zweifelsfrei wieder. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht.

Da der 29-jährige Beschuldigte erheblich vorbestraft ist und keinen festen Wohnsitz hat, verfügte ein Richter im Rahmen der Vorführung die Untersuchungshaft.

