Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Tageswohnungseinbrecher gefasst

Singhofen (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.19 wurde die Polizei Bad Ems über einen Tageswohnungseinbruch in Singhofen informiert, bei dem der Täter den Hausbesitzern im Haus begegnete und daraufhin die Flucht mit seinem PKW ergriff. Der Geschädigte verfolgte den Tatverdächtigen kurzzeitig mit seinem Auto. Dieser flüchtete über Waldwege, auf denen er sich nach der Erfahrung des ortskundigen Geschädigten irgendwann festfahren wird. Dieser Umstand wurde den fahndenden Polizeikräften der Polizeiinspektionen Bad Ems und St. Goarshausen so mitgeteilt. Diese verfolgten den Flüchtigen daher fußläufig. Wie vermutet, hatte der Tatverdächtige sich im Verlauf der Flucht mit seinem PKW festgefahren und konnte, noch im Auto sitzend, durch Kräfte der Polizeiinspektion St. Goarshausen festgenommen werden. In seinem Fahrzeug fand die Polizei Gegenstände, die der vorangegangenen Tat zugeordnet werden können.

