Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Oßweil: Ein Leichtverletzter nach Unfall mit Transporter

Ludwigsburg (ots)

Im Wohngebiet Mönchfeld kam es am Freitag gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 60-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Lenker eines Transporters rangierte rückwärts in die Elisabeth-Kranz-Straße ein und übersah den Fußgänger, welcher seinerseits im Begriff war, die Straßenseite zu passieren. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, welche von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt wurden. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

