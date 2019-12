Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Brennende Mülltonnen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Brennende Mülltonnen

Durch eine Zeugin wurden am Montag gegen 5:30 Uhr drei brennende Mülltonnen vor einem Wohnhaus in Maichingen in der Silcherstraße festgestellt. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Polizeiposten Maichingen nimmt unter Tel. 07031 204050 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell