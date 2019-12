Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen bislang unbekannte Täter, die zwischen Samstag und Sonntag in Kornwestheim ihr Unwesen getrieben und dort den bisherigen Erkenntnissen zufolge 14 Pkw geöffnet haben. In der Oderstraße, Friedrich-Siller-Straße, Baurstraße, Zeppelinstraße, Wolgastraße, Kochstraße, Ilmweg, Bei der Hammerschmiede und Oberer Kleinbrunnen haben sich die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu den geparkten Autos verschafft. Die Fahrzeuge, die größtenteils mit einem Keyless-Go-System ausgestattet sind, wurden anschließend durchsucht. Hierbei fielen den Unbekannten Sonnenbrillen, Kleingeld und Kaugummis in die Hände. Aus einigen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Sachschaden ist wohl keiner entstanden. Am Sonntag kurz nach 06.00 Uhr stellte ein Anwohner in der Straße "Bei der Hammerschmiede" fest, dass die Innenbeleuchtung in seinem VW, der vor dem Wohnhaus auf einem Stellplatz stand, eingeschaltet war. Nachdem er daraufhin aus dem Fenster geschaut hatte, erkannte er zwei männliche Personen im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Diese schauten sich Schriftstücke auf mitgeführten Klemmbrettern mit Lichtquellen an. Kurz darauf ist einer der beiden Männer über ein nahegelegenes Grundstückstor geklettert. Nachdem auf dem Anwesen durch einen Bewegungsmelder das Außenlicht aktiviert wurde, kehrte der Mann zurück und rannte zusammen mit seinem Begleiter in Richtung der Straße "Im Haldenrain" davon. Alarmierte Polizeibeamte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die allerdings ohne Erfolg blieben. Inwiefern die angetroffenen Personen im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen stehen, ist derzeit nicht bekannt. Aus dem VW, der mutmaßlich nicht verschlossen war, wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

