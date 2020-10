POL-DU: Buchholz: VW und Mercedes stoßen frontal zusammen

Polizei Duisburg

Am Mittwochabend (30. September, 18:40 Uhr) kam es im Bereich der A 59-Auffahrt an der Sittardsberger Allee zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW und einem Mercedes. Der 43 Jahre alte VW-Fahrer soll laut einer Zeugin über eine gelbe Ampel gefahren sein, als er nach links von der Sittardsberger Allee auf die A 59-Auffahrt abbog. Damit hat er einem entgegenkommenden Mercedes die Vorfahrt genommen. Der 81-Jährige am Steuer des Mercedes kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab.

