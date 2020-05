Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Beim Rückwärtsfahren auf geparktes Auto geprallt (20.05.2020)

Trossingen, Lkrs. TUT (ots)

Sachschaden von über 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am heutigen Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße ereignet hat. Eine 69-jährige Renault-Fahrerin fuhr rückwärts aus einem Parkareal und prallte gegen den auf der anderen Fahrbahnseite am Straßenrand abgestellten Renault. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

