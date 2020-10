Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Sicher vor Ort - Kripo-Experten geben Tipps

Duisburg (ots)

Ins Begegnungszentrum der Johanniskirche am Franz-Lenze-Platz 47 in 47178 Duisburg laden Experten der Duisburger Kripo am Donnerstag, 8. Oktober, zur Informationsveranstaltung "Walsum, aber sicher!" ein. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr geben sie Tipps und beraten rund um die Themen Einbruchsschutz oder Trickdiebstahl. Dabei nehmen sich die Mitarbeiter von der kriminalpolizeilichen Prävention Zeit, auf die Fragen der Besucher einzugehen, etwa wie man eine Wohnung wirklich sicher machen kann oder wie Senioren Betrugsmaschen am Telefon entlarven können. Aufgrund der Hygienebestimmungen wird um eine verbindliche Anmeldung unter der Rufnummer 02064 414530 gebeten.

