POL-DU: Stadtgebiet: Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Im Laufe des Montags (28. September) haben sich Trickbetrüger gleich zwei Mal in Duisburg als Wasserwerker ausgegeben, um sich Zugang zu Wohnungen von arglosen Senioren zu verschaffen.

An der Oberstraße in der Altstadt erzählten gegen 10:45 Uhr zwei Männer einer 86-Jährigen, sie müssten das Wasser in ihrer Wohnung kontrollieren. In Wahrheit lenkte einer die Frau im Badezimmer ab, indem er den Hahn aufdrehte und der Frau erklärte, dass es unvorteilhaft sei, wenn das Wasser rostig aus der Leitung käme. Der andere stahl in der Zeit Geld und Schmuck aus ihrem Schlafzimmer. In diesem Fall suchen die Ermittler einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der blaue Kleidung und eine blaue Kappe trug. Für den zweiten Täter gibt es keine Beschreibung.

Auch am Dirschauer Weg in Wedau sollten gegen 14 Uhr angeblich die Wasserrohre in der Wohnung einer 92-Jährigen überprüft werden. Hier gaben sich zwei etwa 50 Jahre alte Trickbetrüger in schwarzer Kleidung (etwa 1,60 und 1,85 Meter groß) als Wasserwerker aus. Einer der beiden lenkte die Frau in der Küche ab, während der andere Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmer stahl.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Trickbetrüger oder deren Fahrzeuge geben können. Hinweise nimmt das Kommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

