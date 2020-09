Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei und Passanten schnappen 18-Jährigen Räuber

Duisburg (ots)

Ein zunächst unbekannter junger Mann hat am Freitag (25. September, gegen 18 Uhr) im Bereich eines U-Bahn Abganges gegenüber des Forums an der Königstraße Geld von zwei 13-Jährigen erpresst. Er drohte, sollte er kein Geld bekommen, würde er sie schlagen oder sein Messer benutzen. Die beiden Jugendlichen holten ihre Geldbörsen raus. Der Räuber nahm sich Münzen heraus und gesellte sich zu einer Gruppe, die in der Nähe stand. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, versuchte der Täter Reißaus zu nehmen, indem er über Stühle und Tische eines Eiscafés sprang. Passanten versuchten noch, den Flüchtigen zu ergreifen. Dabei stürzte der 18-Jährige zu Boden und konnte von den Beamten geschnappt werden. Ein Messer hatte er nicht dabei. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung.

