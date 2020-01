Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200120 - 0062 Frankfurt-Flughafen: Festnahme eines Gepäckdiebes

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Morgen, gegen 07:40 Uhr, wurde ein 59 Jahre alter Mann bei dem Versuch, ein Gepäckstück zu stehlen, auf frischer Tat ertappt. Zivilbeamte nahmen ihn am Flughafen (Squaire) fest.

Der Beschuldigte bewegte sich zur genannten Zeit durch die Geschäftsebene des an Terminal 1 angebundenen Bürokomplex "The Squaire". Gezielt hielt er dabei nach arglosen Touristen und deren Gepäck Ausschau. Dies fiel wiederum Zivilfahndern auf, die sich fortan an seine Fersen hefteten und ihn verdeckt beobachteten. Nach wenigen Minuten nahm der Mann eine asiatische Reisegruppe ins Visier, welche ihr Gepäck arglos neben sich abgestellt hatte. Dabei hatte er es auf einen schwarzen Rucksack abgesehen, den er inklusive eines Nackenkissens aufnahm. Geschickt deckte er die Tat mit der eigenen Reisetasche ab, sodass niemand aus der Gruppe den Diebstahl bemerkte. Ohne Aufsehen zu erzeugen, versuchte der Dieb sich schnellen Schrittes zu entfernen. Doch nach wenigen Metern klickten bereits die Handschellen, als ihn die eingesetzten Beamten kontrollierten.

Der 59-jährige Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell