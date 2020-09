Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: (Ergänzung) Rosbach: Fahrzeugbrand

Friedberg (ots)

Der Brand ist durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Am frühen Donnerstagmorgen war auf dem Gelände des Autohauses ein Sprinter in Brand geraten; das Feuer griff auf zwei umstehende Nutzfahrzeuge über. An drei anderen Fahrzeugen kam es zu kleineren, hitzebedingten Beschädigungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.

