Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Freitag (25. September, gegen 17:30 Uhr) zwei mutmaßliche Drogendealer im Bereich des "Roten Pfads" in Hochheide festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Männer einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Das Duo (22, 28) hatte beim Anblick eines Streifenwagens die Flucht ergriffen und lief Zivilpolizisten quasi in die Arme. Bei ihrer Durchsuchung kamen neben Drogen zusätzlich über tausend Euro Bargeld, ein Messer und mehrere Handys zum Vorschein. Die Beamten fanden zudem am "Roten Pfad" eine Plastiktüte mit Potenzmittel und unter anderem Cannabis. Auch bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten Polizisten weitere Drogen sicher, sowie eine PTB-Waffe. Zusammengerechnet kamen etwa 700 Gramm Marihuana, 380 Gramm Kokain, 1750 Gramm Ecstasypillen und 1050 Gramm Methamphetamin in die Asservatenkammer.

