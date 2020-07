Polizei Mettmann

POL-ME: Draht über Gehweg gespannt: Zeugen beobachteten Teenager - Hinweise gesucht! - Velbert - 2007068

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am 9. Juli 2020 berichtete, hatten am Mittwoch (8. Juli 2020) bislang unbekannte Täter einen Draht über einen Gehweg an der Straße "Am Thekbusch" in Velbert gespannt und mit dieser "Falle" Fußgänger und Radfahrer gefährdet (siehe Pressemeldung OTS 2007044 - siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4647086). Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden, dennoch hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Nach Zeugenhinweisen kann die Polizei ihre Fahndung nach den Verursachern nun um zwei Personenbeschreibungen ergänzen. Demnach hatten Zeugen zwei Teenager dabei beobachtet, wie diese am Mittwoch (8. Juli 2020) gegen 20:30 Uhr den Draht über den Gehweg gespannt hatten. Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

- männlich - etwa 12 oder 13 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - glattes blondes Haar - möglicherweise in Flandersbach wohnhaft

Zweite Person:

- männlich - etwa 15 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - dunkles, kurzes und lockiges Haar

Sachdienliche Hinweise zur Identität der beiden Teenager nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

