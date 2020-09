Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:45 Uhr, fuhren ein unbekannter Autofahrer und ein 17-jähriger Motorradfahrer (bis 125 cccm) aus Marl hintereinander auf der Bergstraße in Richtung Osten. Zeitgleich wollten beide in Höhe der Kreuzung Heyerhoffstraße/Bergstraße/In den Kämpen auf die Linksabbiegespur wechseln. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand 500 Euro Sachschaden.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

