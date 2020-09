Polizeipräsidium Recklinghausen

Dorsten

Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in eine Schule an der Bismarckstraße eingebrochen. Ein Fenster war aufgehebelt worden. Ob die Eindringlinge Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Marl

An der Friesenstraße sind Einbrecher im Laufe des Samstags in ein Haus eingedrungen. Sie haben ein Fenster aufgebrochen und die Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei Autos am Deininghauser Weg. Bei dem grünen Opel Movano und dem weißen Renault Master handelt es sich um Firmenfahrzeuge. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge und eine Werkzeugmaschine aus einer Garage an der Hochlarmarkstraße. Wie die Täter genau in die Garage gelangten ist unbekannt. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

