POL-REK: 201007-2: Rollerdieb festgenommen - Frechen

Polizeibeamte haben am Dienstag (06. Oktober) einen verdächtigen Rollerfahrer (16) wahrgenommen und in einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass das von ihm geführte Fahrzeug entwendet worden war. Gegen 16:30 Uhr fuhren die Polizisten auf ihrer Streifenfahrt über die Othmarstraße in Richtung Ernst-Heinrich-Geist-Straße. Ihnen fiel ein entgegenkommender Rollerfahrer auf, der keinen Schutzhelm trug. Die Beamten folgten dem Fahrer, zunächst mit dem Ziel eine Verkehrskontrolle durchzuführen und einen Verkehrsverstoß zu ahnden. Verkehrsbedingt konnten die Polizisten den 16-Jährigen erst antreffen, nachdem er den Roller auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Während der Kontrolle konnte der Jugendliche weder Personaldokumente noch Fahrzeugpapiere oder einen Führerschein vorlegen. Weiterhin zeigten sich Aufbruchspuren an den Schlössern des Fahrzeuges. Die Abfrage in einem polizeilichen Auskunftsystem ergab, dass das Versicherungskennzeichen und der Roller gestohlen worden waren. Den 16-Jährigen nahmen die Beamten fest und führten ihn einer Polizeiwache zu, um seine Identität zu klären. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (akl)

