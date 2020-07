Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Zu einer Unfallflucht kam es am 13.07.2020, in der Zeit von 09.30 Uhr und 11.15 Uhr in der Hauptstraße/ Ecke Heyersumer Str. in Nordstemmen. Der unbekannte Fahrzeugführer muss den Gehweg in Bereich des Unfallortes befahren haben und kollidierte dabei mit dem untersten Treppenpodest einer Haustür. Hierdurch wurde sowohl das Treppengeländer als auch die unterste Stufe beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel. 05066/9850.

