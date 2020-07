Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: BMW gestohlen

Hildesheim (ots)

ALFELD-(kri)-Zwischen dem 13.07.2020, 13:00 Uhr und dem 14.07.2020, 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrzeug, das in dem Elsa- Brändström- Weg in Alfeld unter einem Carport abgestellt war. Bei dem Pkw handelt es sich um einen 10 Jahre alten schwarzen BMW der 5er Reihe. An dem Fahrzeug befinden sich 20 Zoll Alufelgen.

Zeugen, die zu dem Pkw- Diebstahl Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

