Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Landmaschinenfahrer bemerkt Zusammenstoß nicht

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) Am Montag, gg. 17.16 Uhr kam es auf der K517, Algermissen Richtung Borsumer Pass zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Landmaschinenfahrzeug mit Anhänger. Nach Angaben der 30-jährigen Citroën-Fahrerin aus Hildesheim wollte sie das Gespann überholen. Den Überholvorgang musste sie jedoch aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Sie ließ sich zurückfallen und versuchte sich hinter dem Gespann wieder einzuordnen. Beim Einscheren kollidiert sie mit dem Heck des Anhängers. Der Fahrer der Landmaschine bemerkte den Zusammenstoß offensichtlich nicht und fuhr weiter in Richtung Borsumer Pass. Angaben zur Landmaschine und Anhänger konnten die Pkw-Fahrerin nicht machen. Am Citroën entstand ein Schaden von ca. 3000EUR Der Fahrer der Landmaschine wird nun gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Zeugen die Hinweise auf den geschädigten Landwirt geben können, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel. 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell