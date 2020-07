Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Fahrradfahrer kollidieren

Hildesheim (ots)

Sarstedt -(jb) Eine 33-jährige Fahrradfahrerin aus Sarstedt wurde bei einer Kollision mit einem 60-jährigen Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Verletzten befuhr sie die Königsberger Str. aus Richtung Weichsstraße und biegt nach links in die Liegnitzer Str. ab. Der 60-jährige Sarstedter befuhr zeitgleich den rechten Fußweg der Königsberger Str. in Richtung Liegnitzer Str. und querte diese, ohne die 33-Jährige zu beachten. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die Fahrradfahrerin am Bein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

