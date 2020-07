Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde am Dienstag, gg. 12.08 Uhr eine Person leicht verletzt. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 71-jähriger Mann aus Schönewörd mit seinem Golf die Hauptstraße aus Richtung Poppenburg und wollte an der Kreuzung zur gleichnamigen Straße nach links in Richtung Rathaus weiterfahren. Hierbei übersieht er die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Springerin in ihrem Skoda, die die Hauptstraße aus Richtung Mahlerten befuhr. Es kommt zur seitlichen Kollision. Der Golf wird dadurch auf die Gegenspur gedrängt und kollidiert hierbei frontal mit einem weiteren Golf einer 29-jährigen Nordstemmerin, der die Hauptstraße aus Richtung Rathaus befuhr. Die Nordstemmerin wurde hierbei leicht verletzt und in ein Gronauer Krankenhaus verbracht. Der Golf des vermutlichen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.500EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell