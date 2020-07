Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer überquert Bahnübergang bei geschlossener Halbschranke -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 12.07.2020 gegen 16.04 Uhr wartet ein Motorradfahrer mit seiner BMW in der Gemarkung Elze am Bahnübergang "Alte Bundesstraße 3" zunächst vor der dortigen geschlossenen Halbschranke. Da ihm die Wartezeit offensichtlich zu lang wird, verliert er die Geduld, umfährt die Halbschranke und überquert den Bahnübergang in Fahrtrichtung Gronau, obwohl mehrere Personen in unmittelbarer Nähe warten. Dieses verantwortungslose Verhalten zieht grundsätzlich ein Bußgeld von mindestens 700 Euro sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten nach sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

