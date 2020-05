Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radler prallt gegen Pkw und haut ab

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Donnerstagvormittag in der Altenwoogstraße in einen Unfall verwickelt war. Der unbekannte Radler kollidierte gegen 10 Uhr mit einem Opel Corsa, machte sich aber anschließend einfach aus dem Staub.

Wie der 53-jährige Opel-Fahrer bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er mit seinem Pkw das Gelände einer Tankstelle verlassen, war nach links auf die Altenwoogstraße abgebogen und wollte sich auf der mittleren der drei Fahrspuren einordnen, um an der nächsten Kreuzung nach links in den Hilgardring abzubiegen. Noch während er sich einordnete, bemerkte er den Aufprall im hinteren Bereich seines Wagens - wie sich herausstellte, war ein Fahrradfahrer gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite geprallt. Er gab jedoch an, nicht verletzt zu sein.

Während der Autofahrer um seinen Pkw herumlief, um nach dem Schaden zu schauen, stieg der Radler auf sein Bike und fuhr über das Tankstellen-Gelände davon.

Von ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,60 Meter groß ist, kurze Haare hat und mit östlichem Akzent sprach. Einen Helm trug der Mann nicht. Allerdings hatte er eine Alkoholfahne. Bei dem benutzten Fahrrad handelte es sich um ein dunkelgraues E-Bike mit Gepäckträger.

Weitere Hinweise auf den Radler und/oder sein E-Bike nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369- 2150 gern entgegen. |cri

