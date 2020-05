Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe präparieren erneut Geldautomat

Kaiserslautern (ots)

Einen Geldautomaten im Stadtgebiet haben Diebe erneut so präpariert, dass abgehobenes Geld im Ausgabeschacht hängen blieb. Die Masche ist als Cash Trapping (frei übersetzt: "Bargeld abfangen") bekannt (wir berichteten: https://s.rlp.de/l8gI2). Am Dienstag waren mindestens zwei Bankkunden betroffen. Die Manipulation am Geldautomat bemerkten sie nicht. Die aktuelle Schadenshöhe steht noch nicht fest. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Kunden von der Masche betroffen sind. Sie werden gebeten, sich mit ihrer Bank beziehungsweise mit ihrem Kreditinstitut in Verbindung zu setzen und eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Zeugen, die im Umfeld von Geldautomaten Verdächtige beobachten oder mögliche Manipulationen an einem Automaten feststellen, sollen umgehend die Polizei verständigen. Im Akutfall ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar. |erf

