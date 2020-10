Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201007-4: Trickdiebe stahlen Schmuck - Frechen

Falsche Servicetechniker haben am Montag (05. Oktober) vorgegeben Telefonleitungen überprüfen zu müssen. Dabei entwendeten sie Wertgegenstände einer Seniorin. Um 18:00 Uhr klingelten zwei junge Männer an der Hauptstraße bei einer Seniorin. Die beiden Männer gaben vor die Telefonleitungen und Kabelanschlüsse überprüfen zu müssen. Einer der Männer ging mit der Seniorin ins Wohnzimmer, während der andere im Flur wartete. Der Mann im Flur gab an, die Anschlüsse im Keller zu prüfen und verließ die Wohnung. Wenig später telefonierten die beiden Männer miteinander und auch der zweite vermeintliche Techniker verließ die Wohnung, um in den Keller zu gehen. Die Seniorin wunderte sich darüber, dass die Männer nicht mehr zurückkamen und stellte wenig später fest, dass von einer Kommode in ihrem Schlafzimmer Schmuckstücke entwendet worden waren. Die beiden Männer waren 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Der Mann, der sich im Wohnzimmer befand, hatte dunkle kurze Haare, trug einen Anzug und hatte ein Vodafone Namensschild und Klemmbrett bei sich. Auffällig war ein Ring mit Steinbesatz, den er an der linken Hand trug. Sollten Ihnen die beschriebenen Personen aufgefallen sein, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. (akl)

